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Двое помощников шерифа застрелены во Флориде
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Двое помощников шерифа застрелены во Флориде 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Трентон (штат Флорида) убиты два сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление шерифа округа Холмс.
Злоумышленник застрелил двух помощников шерифа округа Гилкрист. Предположительно, преступление было спланировано заранее.
Огонь по правоохранителям был открыт в тот момент, когда они находились в ресторане. Преступник стрелял с улицы через окно. Помощники шерифа скончались от полученных ранений, стрелявший также был обнаружен мертвым.
Личность злоумышленника не разглашается. Какими мотивами он руководствовался, не уточняется.
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