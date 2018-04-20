Двое помощников шерифа застрелены во Флориде

В американском городе Трентон (штат Флорида) убиты два сотрудника правоохранительных органов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление шерифа округа Холмс.

Злоумышленник застрелил двух помощников шерифа округа Гилкрист. Предположительно, преступление было спланировано заранее.

Огонь по правоохранителям был открыт в тот момент, когда они находились в ресторане. Преступник стрелял с улицы через окно. Помощники шерифа скончались от полученных ранений, стрелявший также был обнаружен мертвым.

Личность злоумышленника не разглашается. Какими мотивами он руководствовался, не уточняется.