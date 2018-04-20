На Кубани задержаны 15 человек по уголовным делам о нарушении прав дольщиков

Краснодарском крае возбуждено 40 уголовных дел возбуждено по итогам проверок прокуратуры в сфере долевого строительства многоквартирных домов.

Кубанские чистки

«Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО совместно с прокуратурой края проведена масштабная проверка с целью комплексного анализа состояния законности, привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности, в ходе которой выявлено 116 фактов уголовно наказуемых деяний, ранее не зарегистрированных и не получивших оценки», — сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Только в апреле 2018 года возбуждено еще 40 уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением законности при строительстве многоквартирных домов с участием граждан», — сообщает надзорное ведомство. До этого по материалам прокурорских проверок к марту было возбуждено 64 уголовных дела, из которых почти 80% — по фактам мошенничества застройщиков, остальные — о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками муниципалитетов, служебного подлога и др.

«В рамках этих уголовных дел 17-18 апреля проведено 97 обысков в Краснодаре Сочи , задержаны 15 лиц», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Светлана Петренко. Как сообщил ТАСС источник во властных структурах региона, среди задержанных по делам об обмане дольщиков в Краснодарском крае есть представители власти и руководители строительных фирм. В отношении задержанного ранее бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, главного архитектора города Игоря Мазурка суд избрал меру пресечения — взятие под стражу, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ

По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013-2015 году девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства. Следователи продолжают устанавливать причастных к преступлению должностных лиц и дополнительные эпизоды противоправной деятельности Мазурка.

Также арестован первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит, ставший фигурантом уголовного дела о незаконном выделении земельного участка под строительство. Он подозревается по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает «Интерфакс»

«Давно говорилось о том, что сфера очень криминализована, но проблему надо решать в комплексе, не одними «посадками». Чтобы помочь уже попавшим в трудную ситуацию дольщикам, мы ищем инвесторов, которые достраивают для них дома. Очень сильно нам поможет краевой закон о компенсационных мерах, который будет принят 24 апреля. Теперь удалось приступить к действиям в отношении тех, кто строил проблемные дома, а также разрешал это строительство», — заявил ТАСС первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко

Сочинская готовность

19 апреля сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия в кабинете директора департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова . Информированный источник сообщил «Интерфаксу» о его задержании.

Также по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук , являющийся еще и председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города», сообщает СКР.

Власти Сочи заявили о готовности оказывать помощь следствию в рамках дел, касающихся городских чиновников. «Несколько сотрудников администрации задержаны для проведения дальнейших следственных мероприятий. Администрация города Сочи оказывает любое содействие правоохранительным органам и органам следствия в целях установления всех имеющих значение для дела обстоятельств и документов», — сказал представитель мэрии.

По его данным, в настоящее время возбуждены и расследуются ряд уголовных дел. Сотрудниками правоохранительных органов 18 и 19 апреля проведены оперативные мероприятия, «в том числе в отношении сотрудников администрации города-курорта». «Мы призываем воздержаться от односторонних комментариев и обвинения конкретных лиц до установления их вины приговором суда, вступившим в законную силу», — добавили в пресс-службе администрации.