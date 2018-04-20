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Житель Орла ударил возле ночного клуба сотрудницу полиции
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Житель Орла ударил возле ночного клуба сотрудницу полиции 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
24-летнего орловца подозревают в насилии над сотрудницей полиции, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, ночью 11 марта на улице около одного из ночных клубов города дрались двое молодых людей. Когда дежурившая в ту ночь сотрудница полиции потребовала прекратить потасовку, подозреваемый ударил ей кулаком в лицо. Медики диагностировали у женщины ушибы.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальный срок по этой статье: до пяти лет лишения свободы.
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