В Орле женщина-полицейский пострадала в драке у клуба

СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Орла , которому вменяют применение насилия в отношении представителя власти.

В релизе ведомства указано, что 11 марта около одного из ночных клубов произошла драка. На требование прекратить потасовку двое молодых людей не отреагировали. Более того, один из них ударил сотрудницу патрульно-постовой службы кулаком в лицо. Женщина получила телесные повреждения в виде ушиба.

СКР устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.