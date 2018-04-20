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В Орле женщина-полицейский пострадала в драке у клуба
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В Орле женщина-полицейский пострадала в драке у клуба 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Орла, которому вменяют применение насилия в отношении представителя власти.
В релизе ведомства указано, что 11 марта около одного из ночных клубов произошла драка. На требование прекратить потасовку двое молодых людей не отреагировали. Более того, один из них ударил сотрудницу патрульно-постовой службы кулаком в лицо. Женщина получила телесные повреждения в виде ушиба.
СКР устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Сообщение В Орле женщина-полицейский пострадала в драке у клуба появились сначала на РИА 57.
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