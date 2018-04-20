СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Орла, которому вменяют применение насилия в отношении представителя власти.
В релизе ведомства указано, что 11 марта около одного из ночных клубов произошла драка. На требование прекратить потасовку двое молодых людей не отреагировали. Более того, один из них ударил сотрудницу патрульно-постовой службы кулаком в лицо. Женщина получила телесные повреждения в виде ушиба.
СКР устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Сообщение В Орле женщина-полицейский пострадала в драке у клуба появились сначала на РИА 57.