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Новости о коррупции за 19 апреля
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Новости о коррупции за 19 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Антикоррупционная политика
Путин намерен сделать взятки невыгодными
В Госдуме рассмотрели пакет антикоррупционных инициатив, внесенных президентом Владимиром Путиным, и заявили о его высокой эффективности. Предложенная Путиным концепция призвана работать на опережение — не просто наказывать за коррупцию, а сделать ее невыгодной, гарантированно лишая взяточников и мошенников незаконно приобретенных материальных благ.
Борьба с коррупцией
Следователи провели обыск в кабинете первого вице-мэра Сочи
Первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит 18 апреля задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
Беглый экс-глава Нижнего Новгорода заподозрен во взятке за покровительство в постройке крематория
Следственные органы возбудили дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова по подозрению в получении 17 млн рублей взятки.
Экс-вице-спикер Госсовета Коми заподозрен в мошенничестве
Бывший вице-спикер Госсовета Коми, экс-лидер регионального отделения «Единой России» Игорь Леонов задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Главный архитектор Краснодара задержан по подозрению в коррупции
Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, ныне главный архитектор города Игорь Мазурок заподозрен в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.
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