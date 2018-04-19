Новости о коррупции за 19 апреля 

Антикоррупционная политика
Путин намерен сделать взятки невыгодными
В Госдуме рассмотрели пакет антикоррупционных инициатив, внесенных президентом Владимиром Путиным, и заявили о его высокой эффективности. Предложенная Путиным концепция призвана работать на опережение — не просто наказывать за коррупцию, а сделать ее невыгодной, гарантированно лишая взяточников и мошенников незаконно приобретенных материальных благ.
Борьба с коррупцией
Следователи провели обыск в кабинете первого вице-мэра Сочи
Первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит 18 апреля задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
Беглый экс-глава Нижнего Новгорода заподозрен во взятке за покровительство в постройке крематория
Следственные органы возбудили дело в отношении бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова по подозрению в получении 17 млн рублей взятки.
Экс-вице-спикер Госсовета Коми заподозрен в мошенничестве
Бывший вице-спикер Госсовета Коми, экс-лидер регионального отделения «Единой России» Игорь Леонов задержан в Москве по подозрению в крупном мошенничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Главный архитектор Краснодара задержан по подозрению в коррупции
Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, ныне главный архитектор города Игорь Мазурок заподозрен в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.