Бывший полицейский пойдет под суд за информирование браконьеров 

Бывший сотрудник казанского ЛУ МВД России на транспорте Рафис Камалиев пойдет под суд. Его обвиняют в информировании браконьеров о проведении рейдов полиции на Волге, а также получении взяток. В деле, по меньшей мере, один эпизод о получении незаконного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей. Деньги браконьеры платили за сокрытие фактов своих преступлений, отмечено в материалах дела. На завершающем этапе расследования находится и уголовное дело в отношении браконьера, давшего взятку. В ближайшее время материалы направят в суд, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.