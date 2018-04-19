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Бывший полицейский пойдет под суд за информирование браконьеров
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Бывший полицейский пойдет под суд за информирование браконьеров 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Бывший сотрудник казанского ЛУ МВД России на транспорте Рафис Камалиев пойдет под суд. Его обвиняют в информировании браконьеров о проведении рейдов полиции на Волге, а также получении взяток. В деле, по меньшей мере, один эпизод о получении незаконного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей. Деньги браконьеры платили за сокрытие фактов своих преступлений, отмечено в материалах дела. На завершающем этапе расследования находится и уголовное дело в отношении браконьера, давшего взятку. В ближайшее время материалы направят в суд, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.
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