Ещё
Московский суд рассмотрит громкое делу о контрабанде элитного алкоголя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский суд рассмотрит громкое делу о контрабанде элитного алкоголя 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы 27 апреля рассмотрит по существу дело гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд рассмотрит дело по существу 27 апреля в 12.00", — сказала она.
Ранее дело уже рассматривалось по существу, но суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений.
Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков. Как заявил в суде следователь, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.
Фигурантам дела вменяется контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой (часть 3 статьи 200.2 УК РФ). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
На заседании суда в конце ноября Михальченко частично признал свою вину, но заявил, что он не организатор контрабанды, а, напротив, способствовал ее раскрытию. Бизнесмен добавил, что уже возместил 18 миллионов рублей ущерба.
РИА Новости: последние новости
В Стерлитамаке следователи опросили должностных лиц Мужчина в Башкирии заказал убийство матери, но киллер убил и сестру Силовики ликвидировали в Мурманской области ячейку "Свидетелей Иеговы"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина174
Известный музыкант умер в 28 лет77
США уничтожили суперброневики наемников из РФ269
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота551
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение