Московский суд рассмотрит громкое делу о контрабанде элитного алкоголя

"Суд рассмотрит дело по существу 27 апреля в 12.00", — сказала она.

Ранее дело уже рассматривалось по существу, но суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных алкогольных напитков. Как заявил в суде следователь, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза , собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Фигурантам дела вменяется контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой (часть 3 статьи 200.2 УК РФ). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

На заседании суда в конце ноября Михальченко частично признал свою вину, но заявил, что он не организатор контрабанды, а, напротив, способствовал ее раскрытию. Бизнесмен добавил, что уже возместил 18 миллионов рублей ущерба.