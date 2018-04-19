Московский суд арестовал ставропольского бизнесмена, которого подозревают в хищении из бюджета

Тверской суд Москвы санкционировал арест ставропольского бизнесмена Насреддина Оджагвердиева, которого подозревают в хищении более 53 миллионов рублей из бюджета РФ путем возврата НДС.

В отношении Оджагвердиева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 17 июня, сообщает ТАСС

Сам подозреваемый все обвинения отверг и заявил, что не совершал преступления, «это просто бизнес». «Вину в том, что я обманным путем возвращал НДС, не признаю. У меня более 500 человек работают, долговая нагрузка перед банком на сумму в 700 миллионов рублей, и предприятия развалятся за два месяца, если я окажусь в СИЗО », — заявил он.

По данным следствия, узнав о возбуждении уголовного дела и расследовании, «организатор преступной группы (Оджагвердиев) предпринял попытку скрыться от следствия, купил авиабилеты из Минвод в Москву, однако был задержан сотрудниками ФСБ аэропорту Внуково ».

Следственный департамент МВД РФ 22 марта возбуди уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по семи эпизодам хищения из бюджета РФ путем возврата налога на добавленную стоимость в составе организованной группы. По данным следствия, с 2015 года по 2017 год на территории Минеральных вод бизнесмен закупал сельскохозяйственную продукцию у индивидуальных предпринимателей или напрямую у колхозов, у которых были льготы по уплате НДС.

По делу также задержаны еще три участника преступной группы. Все они арестованы Тверским судом до 17 июня. Как стало в суде, одному из предполагаемых участников организованной группы удалось скрыться, «так как родственники по телефону отправили ему сообщение, что в доме проводится обыск», в этой связи его объявят в розыск.