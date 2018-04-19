Четверо обвиняемых в квартирных кражах в Подмосковье предстанут перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех граждан Московской области , которые обвиняются в серии квартирных краж с ущербом в 12 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

«Как полагает следствие, соучастники в период с ноября 2016 по январь 2017 года совершили на территории Дмитровского и Раменского районов, а также городского округа Истра ряд квартирных краж и грабеж», — говорится в сообщении.

Мужчинам предъявлены обвинения по статьям: «покушение на кражу, совершенное организованной группой с незаконным проникновением в жилище», «кража, совершенная организованной группой», «грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Также в ходе расследования уголовного дела установили причастность одного из фигурантов к незаконному обороту наркотиков.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Раменский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.