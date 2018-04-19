В Приморье мужчину обвинили в развратной переписке с малолетней девочкой 

Уголовное дело направлено в суд.
Уссурийской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
По версии следствия, фигурант, 1990 года рождения, посредством популярной социальной сети вступил в переписку с малолетней (2003 гожа рождения), проживающей в г. Чита.
Заведомо зная о ее малолетнем возрасте, в процессе переписки он склонял потерпевшую к сексуальным действиям, развращая тем самым ребенка. Родители девочки, обнаружив переписку дочери со взрослым мужчиной, обратились с заявлением в правоохранительные органы.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.