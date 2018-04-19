Экс-депутат Госдумы оставлен под стражей по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции, под стражей Варшавский останется еще до 20 июля.

По данным правоохранительных органов, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Заключив с кредитной организацией договор, он, как полагает следствие, не выполнил установленные обязательства, присвоив себе денежные средства. Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда рублей.