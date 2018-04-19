Ещё
Экс-депутат Госдумы оставлен под стражей по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ и США могут прервать авиасообщение
РФ и США могут прервать авиасообщение

Экс-депутат Госдумы оставлен под стражей по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей 

Интересант 1 час назад
На три месяца продлил сегодня Тверской суд Москвы арест бывшему депутату Государственной думы РФ IV и V созывов Вадиму Варшавскому по делу о мошенничестве в особо крупном размере из банка «Петрокоммерц».
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции, под стражей Варшавский останется еще до 20 июля.
По данным правоохранительных органов, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Заключив с кредитной организацией договор, он, как полагает следствие, не выполнил установленные обязательства, присвоив себе денежные средства. Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда рублей.
Интересант: последние новости
Экс-мэр Нижнего Новгорода и его заместитель «заработали» уголовное дело о взятке в 17 миллионов рублей Курирующий ЖКХ, тарифы и похоронные дела замглавы Сочи подозревается в причинении ущерба на 115 миллионов рублей После школьной поножовщины в Стерлитамаке возбуждено два уголовных дела
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии127
Ракеты Трампа в Москве, протест Японии РФ и другие события дня12
Израиль планирует уничтожить российские С-300942
Болгария: спасибо России, но…431
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег88
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение