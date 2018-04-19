СКР, ФСБ, МВД, Росгвардия провели на Кубани масштабную операцию против коррупционеров

Главный архитектор Краснодара , вице-мэр Сочи , директор департамента имущественных отношений и ещё больше десяти человек, среди которых и застройщики и муниципальные чиновники — задержаны в результате масштабной спецоперации на Кубани. Обыски прошли почти по 100 адресам. Раскрыта настоящая коррупционная сеть, из-за которой регион годами занимает второе место по проблемным объектам в сфере строительства жилья, а число пострадавших дольщиков исчисляется сотнями.

Второй человек в сочинской мэрии, 59-летний Юрий Паламарчук , конечно, вряд ли мог ожидать такой исход в своей карьере. Пока следователи и сотрудники ФСБ за его рабочим столом изучали документы, чиновник чувствовал себя не в своей тарелке. Но старался держать себя в руках.

Паламарчук стал очередным фигурантом в деле о превышении полномочий. Речь идёт о незаконной выдаче разрешений на строительство. Ранее оперативники пришли к первому заместителю мэра Мугдину Чермиту.

"Проблема с самостроями в Сочи актуальна? Не знаете вы? То есть вы заммэра и не знаете? — Можно, я не буду говорить? — Не будете говорить? А почему? Проблема есть или нет хотя бы?"

О проблеме Мугдин Чермит не мог не знать. Тему незаконного строительства в курортной зоне поднимали не раз.

Его задержали в «Звёздном» отеле в центре Сочи. Неподалеку его служебный автомобиль, но, как видим, он теперь не понадобится. Чиновника увозят оперативники.

В рабочем кабинете Чермита сотрудники ФСБ и следователи проверяли отчетность за последние годы. Вице-мэра взяли под стражу.

В это время другая группа сотрудников работала в Краснодаре. Там в центре внимания силовиков оказался главный архитектор города Игорь Мазурок . Он курировал все основные проекты по строительству в кубанской столице.

Этот кирпичный дом в центре Краснодара — одна из последних работ архитектора Мазурка. По документам здесь 19 этажей, но по факту 24. Мастерство архитектурного комбинатора уже оценили сотрудники прокуратуры , объект пока не принят.

Несколько телефонов, планшетных компьютеров и десятки флешек. Всё было изъято во время обыска.

"По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче девяти разрешений на строительство недвижимости и жилых домов. Его действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства", — сообщила Светлана Петренко , и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России

Системная работа по защите законных интересов участников долевого строительства в Краснодарском крае вышла на новый уровень в ноябре 2017 года. Тогда заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть , прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провели приём потерпевших. Люди жаловались, что не могут попасть в так называемый реестр обманутых дольщиков. Теперь на помощь могут рассчитывать и те, кто вложились в самострой.

Беспрецедентная по своему масштабу спецоперация направлена на борьбу с незаконным строительством и решение проблем дольщиков. По инициативе Генпрокуратуры России и губернатора Краснодарского края свои усилия объединили сотрудники сразу всех силовых ведомств: ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного комитета. Около пятисот человек отрабатывали подозреваемых чиновников, предпринимателей, застройщиков. Обыски проводились одновременно сразу по 97 адресам в Краснодаре и в Сочи.

Хозяин этого особняка — известный в Краснодарском крае застройщик Вартан Татулян. Оперативникам приходится заходить без лишних церемоний через забор.

В прокуратуре уверены: произволу застройщиков нередко способствует коррумпированность муниципальных властей. Этот самострой вырос рядом с администрацией Адлерского района, но чиновники нарушение не заметили. Дольщики надеются, что теперь ситуация разрешится.

"Надеемся, что наш долгострой, что позади меня, достроят. Власти поддерживаю", — заявил Виктор Заикин, дольщик.