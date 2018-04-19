Ещё
Тюменский суд вынесет приговор гаишнику, который брал взятки по безналу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменский суд вынесет приговор гаишнику, который брал взятки по безналу 

360tv.ru 32 минуты назад
В Тюмени суд рассмотрит дело в отношении сотрудника ГИБДД, которого обвиняют во взяточничестве. Злоумышленник боялся, что его поймают, поэтому «работал» с безналичным расчетом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по Тюменской области.
С марта по июнь прошлого года обвиняемый вымогал с водителей взятки, угрожая составить протоколы о нарушениях.
Опасаясь быть привлеченными к административной ответственности в виде штрафов в значительном размере и лишения права управления, граждане соглашались на условия обвиняемого и передавали ему денежные средства путем перевода на банковскую карту. Общая сумма взяток, полученная обвиняемым, составила более 10 000 рублей
пресс-служба
СУ СКР по Тюменской области.
Кроме того, тогда же инспектор ГИБДД путем обмана заставил автовладельца заплатить ему семь тысяч рублей за якобы найденный в машине охотничий нож. Злоумышленник пригрозил завести в отношении водителя уголовное дело, если тот не согласится.
В тюменском управлении ГИБДД о преступлениях стало известно осенью 2017 года. Тогда удалось поймать несколько инспекторов местного «элитного батальона», после чего пострадавшие водители массово обратились в полицию.
360tv.ru: последние новости
Экс‐главу нижегородской администрации объявили в розыск за взятку Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе Россиянина арестовали за кражу iPhone X в Таиланде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300690
РФ нашла способ поквитаться с США166
Болгария: спасибо России, но…322
Российским морякам удалось сбежать с Украины146
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца215
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение