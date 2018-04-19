Тюменский суд вынесет приговор гаишнику, который брал взятки по безналу

С марта по июнь прошлого года обвиняемый вымогал с водителей взятки, угрожая составить протоколы о нарушениях.

Опасаясь быть привлеченными к административной ответственности в виде штрафов в значительном размере и лишения права управления, граждане соглашались на условия обвиняемого и передавали ему денежные средства путем перевода на банковскую карту. Общая сумма взяток, полученная обвиняемым, составила более 10 000 рублей

пресс-служба

СУ СКР по Тюменской области.

Кроме того, тогда же инспектор ГИБДД путем обмана заставил автовладельца заплатить ему семь тысяч рублей за якобы найденный в машине охотничий нож. Злоумышленник пригрозил завести в отношении водителя уголовное дело, если тот не согласится.

В тюменском управлении ГИБДД о преступлениях стало известно осенью 2017 года. Тогда удалось поймать несколько инспекторов местного «элитного батальона», после чего пострадавшие водители массово обратились в полицию.