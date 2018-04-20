Сергей Хачатуров утверждает, что не мог похитить сам у себя миллиард рублей 

Задержанный за растрату на сумму более 1 млрд рублей Сергей Хачатуров, младший брат экс-владельца страховой группы «Росгосстрах» Данила Хачатурова, на допросе заявил, что не мог украсть у самого себя. По версии следствия, он растратил более 1 млрд рублей, продав акции принадлежащей ему фирмы «РГС Активы» банку «Траст». На допросе в Следственном управлении ФСБ (СУ ФСБ) предприниматель отверг подозрения в свой адрес, сказав, что сделка была открытой и проходила под контролем Центробанка.
Сергей Хачатуров был задержан 17 апреля 2018 года днем во время деловой встречи в центре столицы в рамках возбужденного в тот же день СУ ФСБ уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Претензии представителей спецслужбы вызвала сделка, совершенная в августе 2017 года по продаже 100% акций принадлежащей ему фирмы «РГС Активы». Ее основным видом деятельности указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Покупателем ценных бумаг стал банк «Траст», который санирует ФК «Открытие». Кредитное учреждение заплатило Сергею Хачатурову за ценные бумаги более 1 млрд рублей, и эту сумму следствие считает похищенной. По данным источников Business FM, расследование было инициировано руководством ФК «Открытие», которая в прошлом году приобрела «Росгосстрах» Данила Хачатурова.
Отказываться от дачи показаний Сергей Хачатуров не стал и в тот же день дал показания в качестве подозреваемого. Являвшийся единственным собственником и одновременно гендиректором ООО «РГС Активы» бизнесмен назвал абсурдным подозрения в растрате, рассказал Business FM источник, знакомый с ходом расследования. «Хотя Сергей Хачатуров сам по образованию является юристом, он заявил, что не понимает суть претензий, которые невозможны с точки зрения российского права, ведь ему фактически вменили то, что он похитил у самого себя», — сказал собеседник радиостанции. Хачатуров заявил, что сделка по продаже акций была «честной и прозрачной», совершенной на Московской бирже под контролем Центробанка. О ней написали СМИ. Бизнесмен настаивает, что действовал строго в рамках закона.
Тем не менее 18 апреля Лефортовский суд Москвы рассмотрел ходатайство ФСБ об аресте предпринимателя. Его адвокаты категорически возражали против заключения их клиента под стражу, апеллируя, в частности, к тому, что он ранее не судим, от следствия не скрывался, не оказывал давления на свидетелей. Кроме того, адвокаты говорили о невозможности заключения бизнесмена в СИЗО, так как его задержали по «экономической» статье, а арест за преступления в сфере предпринимательской деятельности запрещен. Они просили ходатайство следствия отклонить, предлагая в качестве альтернативных мер пресечения залог на усмотрение суда или домашний арест. Однако суд их доводы не принял и поместил бизнесмена в СИЗО до 16 июня. В ближайшие дни ему должны предъявить обвинение.
Защитники Сергея Хачатурова отказались прокомментировать уголовное дело. В то же время представляющий интересы его старшего брата Данила Хачатурова адвокат Алексей Мельников так высказался о нем: «Это очередной пример давления на бизнес. Последствия таких действий сопоставимы с эффектом санкций. Такими действиями государство просто растаптывает бизнес и дает сигнал, что бизнесом в России нельзя заниматься. Если предъявлять претензии к Хачатурову, то тогда претензии нужно предъявлять и к руководству ЦБ, которое одобряло и контролировало сделку, а теперь оказалось, что что-то не так».
Управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев отмечает, что ФСБ, которая заточена на расследование преступлений экстремистской направленности, в последнее время активно расследует дела по финансовым преступлениям. Формально служба может это делать, «если они выявили преступление». «Сейчас мы столкнулись с тем, что практически все экономические составы стали принимать к своему производству следователи ФСБ. Это на самом деле политическое решение. Это не связано с тем, что они мудрее и умнее, ведь в ряде случаев они хуже расследуют, чем следователи СК. Но это, скажем так, альтернативная посредственность», — сказал эксперт.