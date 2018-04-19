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В Самарской области мужчину будут судить за убийство продавца
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В Самарской области мужчину будут судить за убийство продавца 

ТРК Губерния 36 минут назад
Из магазина злоумышленник забрал 54 тысячи рублей и продукты питания.
В Красноярском районе местный житель ответит перед судом за уголовные преступления. 41-летнего мужчину обвиняют в убийстве ради денег, разбое и краже. По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый с ножом напал на работницу магазина. От полученных ранений 40-летняя женщина скончалась. Добычей стали 54 тысячи рублей из кассы и продукты питания. По данным СУ СК России по Самарской области, ранее злоумышленник похитил 4 тысячи рублей у своего отца. Приговор будет вынесен Самарским областным судом.
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