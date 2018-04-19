Суд арестовал бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

Он, а также экс-глава администрации города Олег Кондрашов подозреваются в получении взятки в 17 млн рублей.

По версии следствия, чиновники за эти деньги должны были оказывать содействие одному из местных предпринимателей в предоставлении ритуальных услуг. Также Кондрашов и Привалов обещали выделить землю под строительство крематория.

Помимо вице-мэра были задержаны двое посредников, Кондрашов от следствия скрывается.

Сегодня сообщалось, что бывший глава Нижнего Новгорода объявлен в федеральный розыск.