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За первые три месяца 2018 года раскрываемость убийств в Калининградской области составила 100%
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За первые три месяца 2018 года раскрываемость убийств в Калининградской области составила 100% 

Вести Калининград 46 минут назад
Фото: Вести Калининград
За первые три месяца 2018 года раскрываемость убийств, причинений тяжкого вреда здоровью и других особо тяжких преступлений против личности в Калининградской области составила 100%. Такую статистику озвучили в региональном УМВД.
Возросла эффективность расследования грабежей и угонов. При этом количество этих видов преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось: грабежей на 24%, разбоев на 5%, а угонов — более чем наполовину.
Благодаря принятым мерам профилактики и увеличению числа раскрытых преступлений превентивной направленности, в том числе, таких как, угрозы убийством. Удалось добиться сокращения количества тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на бытовой почве. При этом их количество оказалось вдвое ниже значения в среднем по России.
Более чем на 6% увеличилось, в сравнении прошлым годом, число выявленных лиц, совершивших преступления против собственности, что позволило сохранить тенденцию сокращения количества квартирных краж. Достигнуты положительные показатели и по линии обеспечения охраны общественного порядка. Так сократилось, хоть и незначительно, количество преступлений, совершенных на улице.
В 1-м квартале усилена работа по контролю над соблюдением учетно-регистрационной дисциплины. Благодаря этому более чем в 2 раза сократилось количество уголовных дел, возбужденных из отказных материалов. При этом треть уголовных дел было возбуждено после отмены отказных материалов по инициативе полиции.
Вместе с тем, количество краж и мошенничеств, совершенных на территории Калининградской области, в 2018 году увеличилось. Начальник УМВД Игорь Илларионов поставил задачи руководителям служб и подразделений усилить профилактику хищений денежных средств, совершаемых с использованием информационных технологий.
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