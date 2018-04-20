Участник похищения экс-министра строительства Дагестана проведет девять лет в колонии

"Верховный суд сегодня вынесен приговор в отношении Алискантова З. А., обвиняемого в участии в похищении экс-министра строительства и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова . По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний суд приговорил Алискантова З. А. к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — сообщил собеседник.

По его словам, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств, поскольку подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласился с обвинением и в полном объеме признал вину.

"Кроме того, он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению участия в нем других лиц", — отметил представитель суда.

В четверг, 19 апреля, следственные органы направили в суд дело в отношении 57-летнего жителя Махачкалы и 48-летнего жителя Тверской области , обвиняемых в организации и участии в похищении Казибекова.

Контролируемое похищение

Ибрагима Казибекова, возглавлявшего министерство строительства , архитектуры и ЖКХ Дагестана с июля 2015 года по март 2018 года, 20 июля 2017 года в Махачкале похитила группа вооруженных людей. Похитители требовали выкуп в размере 100 млн рублей, затем в ходе переговоров снизили сумму до 70 млн рублей.