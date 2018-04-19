Организатор и соучастник похищения экс-главы минстроя Дагестана предстанут перед судом

МАХАЧКАЛА , 19 апреля. / ТАСС /. Организатор и один из соучастников похищения бывшего министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова предстанут перед судом по обвинению в похищении и вымогательстве в особо крупном размере. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Ибрагима Казибекова, возглавлявшего министерство строительства , архитектуры и ЖКХ Дагестана с июля 2015 года по март 2018 года, похитили 20 июля 2017 года в Махачкале. Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, похитители требовали выкуп в размере 100 млн рублей, затем в ходе переговоров снизили сумму до 70 млн рублей. На следующий день во время передачи части требуемой суммы — 30 млн рублей — злоумышленников удалось задержать, а самого министра — освободить.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Махачкалы и 48-летнего жителя Тверской области . Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека организованной группой"), п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой")", — сказал представитель пресс-службы.

Установлено, что в феврале 2017 года обвиняемые в составе организованной группы, куда входил экс-начальник центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц Республики Дагестан, организовали похищение Казибекова, чтобы получить выкуп. В последующем один из соучастников сговора сообщил о преступлении сотрудникам правоохранительных органов , дальнейшие события происходили под контролем силовиков.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в следственном управлении.

Выделено в отдельное производство

Как отметили в ведомстве, в феврале 2018 года в отношении одного из участников данной организованной группы уголовное дело выделили в отдельное производство, поскольку с ним удалось заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. В суд дело в отношении 39-летнего жителя Тляратинского района направили для рассмотрения в особом порядке. По версии следствия, обвиняемый в феврале 2017 года, по предварительному сговору со своим братом и бывшим начальником центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц Дагестана, организовал похищение главы Минстроя республики Казибекова.