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Полиция разыскивает соучастника кражи из ангара на Шуйском шоссе
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Полиция разыскивает соучастника кражи из ангара на Шуйском шоссе 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Злоумышленники ночью похитили два аккумулятора, которые впоследствии были обнаружены на территории пункта приема металлов.
Руководство организации, у которой на Шуйском шоссе находится ангар для производственных нужд, на прошлой неделе заявило в полицию о краже. По данным МВД, ночью злоумышленники, отжав створки ворот, проникли в помещение и похитили два аккумулятора. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей.
Похищенное было обнаружено на территории одного из пунктов приема металла. Затем были установлены возможные подозреваемые. Один из них, 21-летний петрозаводчанин, задержан. Молодой человек неоднократно был судим за имущественные преступления. Полиция разыскивает соучастника кражи.
По материалам: ptzgovorit.ru
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