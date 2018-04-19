Полиция разыскивает соучастника кражи из ангара на Шуйском шоссе

Злоумышленники ночью похитили два аккумулятора, которые впоследствии были обнаружены на территории пункта приема металлов.

Руководство организации, у которой на Шуйском шоссе находится ангар для производственных нужд, на прошлой неделе заявило в полицию о краже. По данным МВД, ночью злоумышленники, отжав створки ворот, проникли в помещение и похитили два аккумулятора. Стоимость похищенного составила 7 тысяч рублей.

Похищенное было обнаружено на территории одного из пунктов приема металла. Затем были установлены возможные подозреваемые. Один из них, 21-летний петрозаводчанин, задержан. Молодой человек неоднократно был судим за имущественные преступления. Полиция разыскивает соучастника кражи.