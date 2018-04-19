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В Санкт-Петербурге ФСБ задержала подозреваемых в терроризме
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В Санкт-Петербурге ФСБ задержала подозреваемых в терроризме 

RT на русском 53 минуты назад
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали нескольких выходцев из Средней Азии, подозреваемых в терроризме. Сообщается, что они собирались покинуть Россию и примкнуть к экстремистам в одной из стран Ближнего Востока.
RT на русском: последние новости
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