Жителя Свердловской области будут судить за кражу металла

16 апреля на станции Талица тюменские сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).

Житель поселка Троицкий Свердловской области украл металлические балки с путевой машинной станции. Через проем в заборе он вынес 54 швеллера весом 355 кг и погрузил в багажник своего автомобиля.

Как выяснилось, мужчина был подготовлен к краже: он заранее позвонил своему знакомому и договорился с ним, чтобы тот помог вывезти детали. Сумма ущерба составила 2800 рублей.

Фото: makler.md.