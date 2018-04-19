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Жителя Свердловской области будут судить за кражу металла
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Жителя Свердловской области будут судить за кражу металла 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
16 апреля на станции Талица тюменские сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).
Житель поселка Троицкий Свердловской области украл металлические балки с путевой машинной станции. Через проем в заборе он вынес 54 швеллера весом 355 кг и погрузил в багажник своего автомобиля.
Как выяснилось, мужчина был подготовлен к краже: он заранее позвонил своему знакомому и договорился с ним, чтобы тот помог вывезти детали. Сумма ущерба составила 2800 рублей.
Фото: makler.md.
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