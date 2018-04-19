Полиция Тольятти ищет мужчину, укравшего у женщины полмиллиона рублей

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти разыскивают злоумышленника, который в период с 19:00 28 марта по 04:30 29 марта 2018 года, находясь в квартире дома №12, расположенного на улице Карбышева, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил у пенсионерки — 57-летней местной жительницы 500 тысяч рублей, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.

Приметы разыскиваемого: На вид 60 лет, славянской внешности, рост около 173 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет в куртку черного цвета, классический костюм черного цвета, голубую рубашку, бордовый галстук, черные ботинки.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого мужчины сообщить в отдел уголовного розыска отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти по телефону: 8 (917) 121-17-15, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или обратиться в ОП № 24 УМВД России по городу Тольятти по адресу: Самарская область, Тольятти, улица Чапаева, 64 «А».