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Полиция Войковского задержала приезжего по подозрению в мошенничестве
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Полиция Войковского задержала приезжего по подозрению в мошенничестве 

Управа района Войковский 58 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В Войковском в отношении приезжего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Как уточнил представитель окружного УВД, злоумышленник пытался похитить 6 миллионов рублей.
— Подозреваемый заключен под стражу, полиция ищет его соучастников, — рассказал сотрудник ведомства.
Ранее фигурант вместе с соучастниками предоставил в кредитно-финансовое учреждение поддельные документы для снятия денег со счета одного из клиентов. Работники организации усомнились в подлинности документов и обратились в полицию. (ео)
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