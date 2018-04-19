Полиция Войковского задержала приезжего по подозрению в мошенничестве

В Войковском в отношении приезжего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество». Как уточнил представитель окружного УВД , злоумышленник пытался похитить 6 миллионов рублей.

— Подозреваемый заключен под стражу, полиция ищет его соучастников, — рассказал сотрудник ведомства.

Ранее фигурант вместе с соучастниками предоставил в кредитно-финансовое учреждение поддельные документы для снятия денег со счета одного из клиентов. Работники организации усомнились в подлинности документов и обратились в полицию. (ео)