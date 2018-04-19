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В Ростовской области вынесен приговор членам ОПГ за ведение игорного бизнеса
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В Ростовской области вынесен приговор членам ОПГ за ведение игорного бизнеса 

RT на русском 1 час назад
В Ростовской области вынесен приговор организаторам и членам преступного сообщества, занимавшимся незаконным проведением азартных игр в Ростовской области, передают «Юга.ру».
По версии следствия, в 2012 году супруги образовали преступную группу. В её состав также вошли три женщины и мужчина. Они организовали в центре Таганрога игровые клубы, работавшие под видом букмекерских контор.
В 2015-м схема проведения азартных игр была раскрыта. К тому времени преступники заработали более 8 млн рублей, рассказали в пресс-службе СК России.
Шестеро подсудимых признаны виновными по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Организация и участие в преступном сообществе».
Руководителя преступной группы приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Его супруга получила 12 лет и 2 месяца в колонии общего режима и штраф 600 тыс. рублей.
Ещё один мужчина приговорён к шести годам колонии общего режима, а три женщины получили по пять лет условно.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае вынесли приговор в отношении организатора банды риелторов.
RT на русском: последние новости
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