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Возможность возобновить уголовное дело ограничат одним годом
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Возможность возобновить уголовное дело ограничат одним годом 

Авторадио 1 час назад
Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев. По его словам, по окончании этого срока прокурору понадобится судебное решение, чтобы снова начать уголовный процесс. Сейчас возобновить дело можно спустя любое время после его прекращения.
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