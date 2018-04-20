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Адвокаты Януковича вызвали полицию после заседания суда по делу о госизмене
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Адвокаты Януковича вызвали полицию после заседания суда по делу о госизмене 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: ТАСС
Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко вызвали полицию после того, как судья объявил о переходе к стадии судебных дебатов. Сами адвокаты покинули заседание в знак протеста, назвав решение принятым «под грубым политическим давлением».
Защитники бывшего президента подали в полицию заявления «о нарушении права Януковича В. Ф. на защиту». Как отмечается, в заявлении говорится, что «в отношении Януковича совершено преступление, предусмотренное ст. 374 нарушение права на защиту, путем принятия неправосудного решения об отказе допрашивать свидетелей защиты».
Ранее суд по делу о госизмене Януковича перенесли из-за неявки адвокатов.
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