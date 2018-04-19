В Степновском районе мошенница взяла деньги за несуществующую квартиру 

Сотрудники ОМВД России по Степновскому району задержали подозреваемую в мошенничестве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как пояснила потерпевшая, она познакомилась с женщиной, которая предложила ей помочь в приобретении жилья в Ставрополе по заниженной стоимости.
Потерпевшая согласилась и передала злоумышленнице задаток — 740 тысяч рублей.
Получив деньги, мошенница перестала выходить на связь.
Полицейские установили местонахождение подозреваемой и доставили ее в отдел внутренних дел.
В отношении нее возбудили уголовное дело.