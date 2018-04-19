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Нижегородка осуждена за продажу пиратской копии «Движения вверх»
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Нижегородка осуждена за продажу пиратской копии «Движения вверх» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Канавинский районный суд вынес приговор 39-летней нижегородке, которая обвинялась в нарушении авторских и смежных прав..
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщила помощник прокурора Канавинского района Анна Карпова.
По данным следствия и суда, преступление произошло 30 января 2018 года в торговой точке возле одного из домов на площади Революции. Продавец реализовала покупателю контрафактный диск с копией фильма «Движение вверх», после чего была задержана.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Напомним, контрафактные автозапчасти на 1 млн рублей изъяты в Нижнем Новгороде.
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