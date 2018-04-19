В Одинцове главу фирмы приговорили к 3,5 годам за неуплату свыше 130 млн руб налогов

В подмосковном Одинцове суд вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей и приговорил гендиректора фирмы к 3,5 годам колонии, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Используя поддельные документы, мужчина отражал в бухгалтерском учете ООО «ЛАНТА» фиктивные сделки с контрагентами — фирмами, реально не осуществлявшими какой-либо деятельности. Впоследствии заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость он включал в декларации и представлял их в налоговую инспекцию . Указанные действия повлекли неуплату ООО «ЛАНТА» налогов в бюджет в размере свыше 130 миллионов рублей.