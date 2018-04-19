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В Одинцове главу фирмы приговорили к 3,5 годам за неуплату свыше 130 млн руб налогов
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В Одинцове главу фирмы приговорили к 3,5 годам за неуплату свыше 130 млн руб налогов 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Одинцове суд вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей и приговорил гендиректора фирмы к 3,5 годам колонии, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Используя поддельные документы, мужчина отражал в бухгалтерском учете ООО «ЛАНТА» фиктивные сделки с контрагентами — фирмами, реально не осуществлявшими какой-либо деятельности. Впоследствии заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость он включал в декларации и представлял их в налоговую инспекцию. Указанные действия повлекли неуплату ООО «ЛАНТА» налогов в бюджет в размере свыше 130 миллионов рублей.
«По приговору суда Юрию Давыдову назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда законную силу не вступил», — говорится в сообщении.
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