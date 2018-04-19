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Суд продлил арест экс-депутата по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей
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Суд продлил арест экс-депутата по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 20 июля срок содержания под стражей бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд продлил арест Варшавскому Вадиму до 20 июля", — сказал сотрудник пресс-службы.
Тверской суд Москвы 22 марта заключил обвиняемого под стражу до 20 апреля. По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.
По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Варшавский отрицает.
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