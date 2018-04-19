Суд продлил арест экс-депутата по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей

"Суд продлил арест Варшавскому Вадиму до 20 июля", — сказал сотрудник пресс-службы.

Тверской суд Москвы 22 марта заключил обвиняемого под стражу до 20 апреля. По данным полиции, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил, считает следствие.

По этому факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Варшавский отрицает.