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Курянина подозревают в попытке грабежа
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Курянина подозревают в попытке грабежа 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Преступление было совершено 4 апреля в 6 часов 20 минут утра у дома №167/3 по улице 50 лет Октября
По данным группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску, злоумышленник напал на женщину и попытался вырвать у неё пакет с вещами. Потерпевшая не выпускала пакет из рук, в итоге он порвался, а злоумышленник скрылся. Курянка помогла полицейским составить фоторобот налётчика, теперь его разыскивают Подозреваемому на вид около 40 лет, рост 180 см, телосложение худощавое, глаза светлые. Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмную шапку со светлыми полосами и тёмно-синие джинсы.
Свидетелей грабежа и тех, кто опознал злоумышленника, стражи порядка просят обращаться в любой территориальный отдел полиции или звонить по телефонам 8-910-217-00-02 или 102.
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