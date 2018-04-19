Курянина подозревают в попытке грабежа

Преступление было совершено 4 апреля в 6 часов 20 минут утра у дома №167/3 по улице 50 лет Октября

По данным группы по связям со СМИ УМВД России по городу Курску, злоумышленник напал на женщину и попытался вырвать у неё пакет с вещами. Потерпевшая не выпускала пакет из рук, в итоге он порвался, а злоумышленник скрылся. Курянка помогла полицейским составить фоторобот налётчика, теперь его разыскивают Подозреваемому на вид около 40 лет, рост 180 см, телосложение худощавое, глаза светлые. Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, тёмную шапку со светлыми полосами и тёмно-синие джинсы.

Свидетелей грабежа и тех, кто опознал злоумышленника, стражи порядка просят обращаться в любой территориальный отдел полиции или звонить по телефонам 8-910-217-00-02 или 102.