Полицейскими пресечена деятельность нарколаборатории в Республике Карелия

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия задержаны члены организованной группы, осуществлявшей производство и сбыт марихуаны.

Полицейскими проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых задокументирована деятельность группы. В ее составе были 40-летний и 36-летний петрозаводчане. При силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УНК МВД по Республике Карелия фигуранты задержаны.

Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию, в которой осуществлялось производство марихуаны. В однокомнатной квартире, принадлежащей одному из задержанных, были созданы необходимые условия: специальная система вентиляции и освещения, оптимальный температурный режим и искусственное орошение. При обыске изъяты 32 куста конопли, общий вес которых составил около 2,5 килограмма.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 231 УК РФ.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников преступной деятельности.