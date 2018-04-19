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Гимназистки из Петербурга украли выставленный на продажу восьмой «айфон»
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Гимназистки из Петербурга украли выставленный на продажу восьмой «айфон» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Дорогой смартфон был выставлен на продажу в интернете, однако 35-летняя женщина и представить не могла, чем закончиться встреча с двумя юными потенциальными покупательницами.
Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу, 18 апреля в 11:30 наряд группы задержания вычислил и задержал несовершеннолетнюю девушку, которая подозревается похищении смартфона стоимостью 58 тыс. рублей у 35-летней местной жительницы.
Сообщается, что две девушки нашли объявление на одном из сайтов о продаже восьмого «айфона» и договорились встретиться с продавцом около дома №7 по улице Савушкина. При встрече подростки взяли у женщины смартфон, чтобы осмотреть его, после чего одна девушка быстро передала телефон своей знакомой, а затем злоумышленницы побежали в разные стороны и скрылись с места происшествия.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, сообщила о произошедшем, а также рассказала приметы юных воровок. В итоге девушка, учащаяся одной из гимназий города, была задержана по горячим следам и доставлена в 34 отдел полиции. В территориальном отделе полиции подозрения подтвердились и у задержанной был изъят похищенный смартфон.
Вскоре после этого сотрудники угрозыска задержали вторую девушку, также учащуюся одной из гимназий города, подозреваемую в соучастии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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