В городе Морозовске Ростовской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте марихуаны

Оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков.

По информации оперативников, злоумышленник у себя дома сбыл гражданину сверток с измельченным веществом зеленого цвета. Полицейские провели обыск жилья, где обнаружили на подоконнике горшки с растениями и измельченную марихуану. Масса наркотика составила около 60 граммов. Полученное сырье молодой человек высушивал и продавал.