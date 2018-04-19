В городе Морозовске Ростовской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном сбыте марихуаны 

Оперуполномоченные подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков.
По информации оперативников, злоумышленник у себя дома сбыл гражданину сверток с измельченным веществом зеленого цвета. Полицейские провели обыск жилья, где обнаружили на подоконнике горшки с растениями и измельченную марихуану. Масса наркотика составила около 60 граммов. Полученное сырье молодой человек высушивал и продавал.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.