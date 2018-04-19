В Казани командир полицейского катера за взятку предупреждал браконьеров о рейдах на р. Волге

Казани будут судить бывшего командира полицейского катера, который за 15 тыс. рублей предупреждал браконьеров о рейдах полиции на Волге. Об этом сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

Экс-полицейского Рафиса Камалиева обвиняют по статьям: ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»),

В сообщении СК говорится, что по данным следствия обвиняемый в период 2017 года, лично получал от браконьера деньги в размере 15 тысяч рублей за сокрытие противоправной деятельности последнего и за постоянные сообщения о проводимых полицейскими рейдов на реке Волге.

Преступную деятельность инспектора полиции выявили и зафиксировали в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых управлением ФСБ России по Республики Татарстан и ОСБ УТ МВД России по ПФО.

Уголовное дело завершили и направили в Вахитовский суд Казани, а в адрес руководства транспортной полиции направили представление о недопущении повторения подобных случаев и необходимости усиления ведомственного контроля за работой подчиненных.