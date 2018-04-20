Прокурор просит 15 лет для выбросившего девочку из окна в Набережных Челнах 

В Набережных Челнах суд будет слушать дело мужчины, который обвиняется в насилии над ребенком. Следствие считает, что мужчина выбросил из окна 5-летнего ребенка. Прокуратура просит для фигуранта 15 лет лишения свободы. По версии следствия, инцидент произошел 6 февраля. Мужчина выпивал в квартире своей знакомой. В этот момент там находилась и пятилетняя внучка хозяйки. В какой-то момент подозреваемый выбросил девочку из окна третьего этажа. В результате падения ребенок получил перелом запястья. Уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины было возбуждено по статье о покушении на убийство. Свою вину подозреваемый признал частично.