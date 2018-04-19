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Волгоградский пенсионер расстрелял знакомого, чтобы не отдавать долг:момент убийства попал на видео
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Волгоградский пенсионер расстрелял знакомого, чтобы не отдавать долг:момент убийства попал на видео 

ria34.ru 1 час назад
Следователи СКР опубликовали видео, на котором запечатлен момент расстрела 77-летним пенсионером своего 57-летнего знакомого. На съемке видно, как мужчина подходит к автомобилю УАЗ, а после непродолжительного общения, сделав выстрел, покидает место встречи.
Как сообщили РИА34 в волгоградском Следственном управлении СУ СК РФ, ЧП произошло днем 18 апреля в поселке Областной сельскохозяйственной опытной станции Городищенского района. Пенсионер убил знакомого, которому должен был сто тысяч рублей. На встречу он пришел с пистолетом, который у него хранился почти 20 лет.
— Установлено, что пенсионер задолжал 100 тысяч рублей. Во время встречи из-за долга произошел конфликт. Пожилой мужчина достал пистолет и в упор выстрелил оппоненту, — пояснили в следственных органах. — Он стрелял из боевого пистолета, который приобрел в 90-е годы, когда работал дальнобойщиком.
Поскольку убийство произошло средь бела дня у местного дворца культуры, очевидцы сразу же вызвали правоохранителей и врачей. Однако от полученных травм раненный скончался на месте до приезда скорой помощи, спасти его не удалось.
Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что после сообщения об убийстве в Городищенском районе к поиску убицы были привлечены более 100 сотрудников полиции.
— Силами оперативников сотрудниками уголовного розыска, полицейских патрульно-постовой службы и бойцов спецподразделения Росгвардии был блокирован район вероятного нахождения подозреваемого, — рассказала Ирина Волк. — Понимая бесполезность дальнейших попыток скрываться, злоумышленник сдался сотрудникам полиции, не оказывая сопротивления.
77-летний подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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