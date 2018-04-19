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В Реутове двоих рецидивистов задержали за проникновение в чужую квартиру
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В Реутове двоих рецидивистов задержали за проникновение в чужую квартиру 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Реутове сотрудники Росгвардии задержали на месте преступления квартирных воров, которые оказались рецидивистами, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.
В дежурную часть Балашихинского отдела вневедомственной охраны поступила информация, что в одной из квартир на Юбилейном проспекте находятся посторонние лица. Экипаж группы задержания незамедлительно выехал по указанному адресу.
«На месте происшествия росгвардейцы задержали двух граждан, которые путем подбора ключей открыли замки входной двери и проникли в квартиру. Злоумышленники, ранее неоднократно судимые мужчины 38 и 39 лет, переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.
Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.
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