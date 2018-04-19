Более 240 миллионов рублей штрафов наложено на подмосковные компании за картельные сговоры

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы с 2014 года возбудило около 246 дел о картельных сговорах. На подмосковные компании было наложено штрафов на 243 миллиона рублей, сообщил руководитель ведомства Игорь Золотарев

Всего, начиная с 2014 года, Московским областным УФАС возбуждены 246 дел о сговоре (картели), в рамках этих дел управление приняло более 100 заявлений о добровольном признании в нарушении законодательства, вынесено штрафов на сумму 243 миллиона рублей

— Игорь Золотарев.

Картельные сговоры чаще всего касались лекарственных препаратов, медоборудования, продуктов питания для образовательных и медучреждений, строительства зданий и дорог.