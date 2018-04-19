Ещё
Более 240 миллионов рублей штрафов наложено на подмосковные компании за картельные сговоры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 240 миллионов рублей штрафов наложено на подмосковные компании за картельные сговоры 

360tv.ru 1 час назад
Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы с 2014 года возбудило около 246 дел о картельных сговорах. На подмосковные компании было наложено штрафов на 243 миллиона рублей, сообщил руководитель ведомства Игорь Золотарев.
Всего, начиная с 2014 года, Московским областным УФАС возбуждены 246 дел о сговоре (картели), в рамках этих дел управление приняло более 100 заявлений о добровольном признании в нарушении законодательства, вынесено штрафов на сумму 243 миллиона рублей
— Игорь Золотарев.
Картельные сговоры чаще всего касались лекарственных препаратов, медоборудования, продуктов питания для образовательных и медучреждений, строительства зданий и дорог.
360tv.ru: последние новости
Экс‐главу нижегородской администрации объявили в розыск за взятку Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе Россиянина арестовали за кражу iPhone X в Таиланде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300277
Российским морякам удалось сбежать с Украины101
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Болгария: спасибо России, но…200
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение