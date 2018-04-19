Неизвестный обокрал жителя Ишима на 40 тысяч рублей

Ишиме в отношении мошенника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Санкция статьи предусматривает меры ответственности в виде лишения свободы до двух лет, либо штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет.

На днях неизвестный под предлогом продажи инструментов на одном из интернет-сайтов похитил у жителя города Ишима более 40 000 рублей. Денежные средства потерпевший самостоятельно перевел со своей банковской карты, однако обещанного товара он так и не получил.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению.