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Ярославец сядет в колонию за кражи
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Ярославец сядет в колонию за кражи 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
36-летний мужчина жил вместе с матерью, нигде не работал. Он украл у женщины ювелирные украшения и банковскую карту, с которой снял 44 тысячи рублей. На этом мужчина не остановился. Также он похитил планшет из торгового зала, женскую сумку из продуктовой тележки, мобильные телефоны администраторов торговых центров.
— Ранее мужчина уже был судим. Его признали виновным в совершении этих преступлений и отправили в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Напомним, вчера приговор услышал виновник смертельного ДТП на Октябрьском мосту. За свой поступок мужчина, который к тому же сел за руль пьяным, получил не такой уж большой срок.
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