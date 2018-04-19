Ещё
Верховный суд РТ увеличил компенсацию избитому полицейским в Альметьевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный суд РТ увеличил компенсацию избитому полицейским в Альметьевске 

Казанский репортер 1 час назад
Решением Верховного суда РТ с МВД России будут взысканы 50 тысяч рублей в пользу Евгения Михайлова, которого избил участковый в Альметьевске. Представители Михайлова заявили в суде, что сумма компенсации кажется им «не соответствующей физическим и нравственным страданиям» истца. Ранее Альметьевский городской суд вынес решение о компенсации в 15 тысяч рублей.
Обвинение просило Верховный суд РТ оставить решение первой инстанции без изменений.
«Мы намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции, поскольку заявленная нами сумма в 750 тысяч рублей соответствует практике Европейского суда по правам человека по схожим делам», — сказал по итогам слушаний юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» и Казанским правозащитным центром.
Инцидент с избиением Михайлова произошел в июне 2016 года. Напал на истца Динар Шигапов. Старший участковый ОМВД по Альметьевскому району нанес 15 ударов в область поясницы и грудной клетки. Михайлов был задержан за административное правонарушение. Участковый свою вину не признал, однако судья пришел к выводу, что вина сотрудника полиции доказана.
Казанский репортер: последние новости
Полиции в Набережных Челнах пришлось отстреливаться от напавшего с ножом мужчины Экс-глава ТФБ Роберт Мусин заработал в 2017 году 8,9 млн рублей В Нижнекамске учитель задержал пьяного выпускника с ножом – видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300277
Российским морякам удалось сбежать с Украины101
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Болгария: спасибо России, но…200
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение