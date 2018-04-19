Верховный суд РТ увеличил компенсацию избитому полицейским в Альметьевске

Решением Верховного суда РТ МВД России будут взысканы 50 тысяч рублей в пользу Евгения Михайлова , которого избил участковый в Альметьевске . Представители Михайлова заявили в суде, что сумма компенсации кажется им «не соответствующей физическим и нравственным страданиям» истца. Ранее Альметьевский городской суд вынес решение о компенсации в 15 тысяч рублей.

Обвинение просило Верховный суд РТ оставить решение первой инстанции без изменений.

Инцидент с избиением Михайлова произошел в июне 2016 года. Напал на истца Динар Шигапов. Старший участковый ОМВД по Альметьевскому району нанес 15 ударов в область поясницы и грудной клетки. Михайлов был задержан за административное правонарушение. Участковый свою вину не признал, однако судья пришел к выводу, что вина сотрудника полиции доказана.