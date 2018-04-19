Олега Кондрашова объявили в федеральный розыск 

фото из архива редакцииОлега Кондрашова объявили в федеральный розыскСледственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, экс-глава горадминистрации и его заместитель, в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку в размере 17 млн рублей. Денежные средства передавались им за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг населению, а также выделением земельного участка для строительства крематория. Олег Кондрашов объявлен в розыск, а его заместитель Владимир Привалов и посредники в получении взятки, предприниматели Сергей Муравлёв и Юрий Гришин, задержаны. Им предъявлено обвинение.