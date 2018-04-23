Полиция проверяет сообщения о стрельбе с крыши дома на западе Москвы

"Поступили сведения о том, что на ул. Кастанаевская неизвестный открыл стрельбу с крыши дома. На место для проверки выехали наряды полиции", — сказал источник.

В данный момент информация о произошедшем уточняется.