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Полиция проверяет сообщения о стрельбе с крыши дома на западе Москвы
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Полиция проверяет сообщения о стрельбе с крыши дома на западе Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившие сообщения о стрельбе с крыши дома на западе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в полиции.
"Поступили сведения о том, что на ул. Кастанаевская неизвестный открыл стрельбу с крыши дома. На место для проверки выехали наряды полиции", — сказал источник.
В данный момент информация о произошедшем уточняется.
Ранее в апреле сообщалось о возбуждении дела после обстрела здания управления ЦБ России в Москве. Также сообщалось о задержании стоматолога за стрельбу у бизнес-центра в Москве.
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