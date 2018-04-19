В обнинской квартире нашли труп 

В одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Аксенова в Обнинске 17 апреля был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями головы и шеи. Предполагаемый убийца задержан. Это 33-летний житель Малоярославца. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Калужской области, днем 17 апреля он, убитый и еще несколько мужчин выпивали в этой квартире. Мужчины поссорились и один из них убил другого. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), личность убитого пока установить не удалось.