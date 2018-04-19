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В Лузском районе по неосторожности тракториста погиб рабочий: возбуждено уголовное дело
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В Лузском районе по неосторожности тракториста погиб рабочий: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Возбуждено уголовное дело в отношении тракториста по факту причинения смерти по неосторожности.
Следователем Лузского МСО следственного управления Следственного комитета России по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по факту причинения смерти по неосторожности, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ.
«По версии следствия, 6 апреля 2018 года в делянке Лальского участкового лесничества при трелевке хлыста трактором, во время поворота на волок, произошел упор хлыста в пень, в результате чего вершинная его часть переломилась и ударила чокировщика, находящегося на волоке», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
От полученных повреждений он скончался по пути следования в больницу. Следствие полагает, что тракторист не убедился в отсутствие препятствий и продолжил движение на эстакаду.
При этом подозреваемый не предвидел наступление общественно опасных последствий от своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог это сделать.
Следователи Лузского МСО детально разбираются в обстоятельствах произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото — vademec.ru
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