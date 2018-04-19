Жертвой рэкета стал студент-третьекурсник

19 апреля два арестанта столичного СИЗО сознались в еще одном преступлении.

Арестованные по делу о разбое в декабре 2017 года рассказали следователям о случае, который произошел в октябре того же года.

Двадцатилетний Артем П. (имя изменено), студент одного из столичных вузов, возвращался поздно вечером домой. До подъезда оставалось совсем немного, как вдруг дорогу преградили двое и в свете фонарей сверкнул нож.

— Было установлено, что двое подозреваемых и неизвестные следствию лица угрожали физической расправой молодому человеку 1997 года рождения и его семье и потребовали передачи им 100 миллионов рублей, — сказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве

Третьекурсник дать отпор рэкетирам не смог.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вымогатели поехали со студентом к нему домой, где получили от него 10 миллионов рублей, и затем скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.