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Жертвой рэкета стал студент-третьекурсник
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Жертвой рэкета стал студент-третьекурсник 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
19 апреля два арестанта столичного СИЗО сознались в еще одном преступлении.
Арестованные по делу о разбое в декабре 2017 года рассказали следователям о случае, который произошел в октябре того же года.
Двадцатилетний Артем П. (имя изменено), студент одного из столичных вузов, возвращался поздно вечером домой. До подъезда оставалось совсем немного, как вдруг дорогу преградили двое и в свете фонарей сверкнул нож.
— Было установлено, что двое подозреваемых и неизвестные следствию лица угрожали физической расправой молодому человеку 1997 года рождения и его семье и потребовали передачи им 100 миллионов рублей, — сказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
Третьекурсник дать отпор рэкетирам не смог.
Как сообщили в пресс-службе МВД, вымогатели поехали со студентом к нему домой, где получили от него 10 миллионов рублей, и затем скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
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