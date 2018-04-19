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Женщина перевела мошенникам свыше 800 000 рублей за «возврат» товара
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Женщина перевела мошенникам свыше 800 000 рублей за «возврат» товара 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Жительница Ишимского района обратилась в полицию с сообщением о хищении денежных средств. Женщина рассказала, что приобрела товар через интернет, но спустя некоторое время ей поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил женщине, что она приобрела некачественный товар. Пообещав вернуть деньги за товар, он рассказал, что для этого нужно оплатить услуги юриста, налоговые издержки, нанять инкассаторскую машину для доставки денег женщине.
«Пострадавшая сама неоднократно в течение месяца переводила указанные мошенниками суммы со своей банковской карты. Уже после осознала, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Ущерб потерпевшей составил более 800 000 рублей», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.
Следователями отдела возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ). В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению преступления. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.
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