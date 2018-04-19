Дело в мошенничестве на 500 тысяч рублей рассмотрит суд в Шахтах

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , перед судом предстанут двое горожан. Им инкриминируются ч.ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия обвиняемые, желая получить предназначенные для начинающих предпринимателей субсидии, изготовили и предоставили в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области фиктивные документы, создающая видимость понесенных затрат на организацию собственного дела.

На основании этой документации на счета сообщников были перечислены субсидии на общую сумму 500 тыс. рублей.