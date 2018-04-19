Ещё
Дело в мошенничестве на 500 тысяч рублей рассмотрит суд в Шахтах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело в мошенничестве на 500 тысяч рублей рассмотрит суд в Шахтах 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, перед судом предстанут двое горожан. Им инкриминируются ч.ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия обвиняемые, желая получить предназначенные для начинающих предпринимателей субсидии, изготовили и предоставили в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области фиктивные документы, создающая видимость понесенных затрат на организацию собственного дела.
На основании этой документации на счета сообщников были перечислены субсидии на общую сумму 500 тыс. рублей.
АиФ Ростов: последние новости
Передачу в колонию запрещенных веществ пресекли в Новочеркасске Подозреваемых в подготовке терактов задержали в Ростовской области Правда, что в Аксае полицейский шантажировал продавцов?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300277
Российским морякам удалось сбежать с Украины101
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Болгария: спасибо России, но…200
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение